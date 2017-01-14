Rodallega'da flaş gelişme !

Gol yollarındaki sıkıntıyı Akhisar’ın Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ile aşmaya bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, artık futbolcu ve manacerinin Trabzon’a geleceği günü bekliyor. Antalya havalimanında görüntülenen ve şans eseri Trabzonsporlu futbolcularla sohbet etme şansı bulan 31 yaşındaki oyuncunun, transferdeki son durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de



Deneyimli golcünün sohbet esnasında, “Mutabakat var ama görüşmeler sürüyor. Şu an net bir durumda değiliz. Pazartesi gününü bekleyip göreceğiz” dediği öğrenildi. Akhisar kampında verimli bir çalışma dönemi geçiren Kolombiyalı yıldızın olası resmi imza sonrası deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçına ilk 11’de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.



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