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Rodallega transferini böyle açıkladı

RODALLEGA TRANSFERİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Akhisarlı Hugo Rodellaga, Antalya havalimanında kendisini takip eden Trabzonspor muhabirlerine "Trabzon'da görüşürüz" deyip el salladı .

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Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodellega'nın transferinde büyük mesafe kateden Bordo-Mavililer, Kolombiyalı yıldızın menajeriyle yaşanan pürüzleri çözmeye çalışıyor. Fakat görüşmelerin çok olumlu sürdüğü ve resmi açıklamanın en geç yarın yapılacağı belirtiliyor.

İMZA YAKIN
 
Öte yandan Rodellaga, Antalya Havalimanı'nda kendisini takip eden Trabzonspor muhabirlerine el sallayarak "Trabzon'da görüşürüz" ifadesini kullandı. Bu gelişme de transferin biteceğine işaret olarak yorumlandı..
 
CACERES GÖRÜŞMELER TIKANDI
 
Trabzonspor uzun zamandır Türkiye'ye getirmek için uğraş verdiği Martin Caceres'in transferini askıya aldı. Uruguaylı oyuncu yapılan teklifi kabul etse de eşinin Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle bu görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetimin Caceres ve eşiyle birkez daha görüşeceği, yine olumlu bir yanıt alınamaması durumunda transferin rafa kaldırılacağı ifade edildi. Yönetim bir yandan da alternatif isimlerle temasa başladı.

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