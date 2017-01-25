Rodallega Trabzonspor'da !

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın mutlaka kadrosunda görmek istediği yetenekli oyuncu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor’un yeni golcüsü Hugo Rodallega oldu. Trabzonspor, Rodellega için Akhisarspor’a 1 milyon 600 bin euro ve oyuncusu Mustafa Yumlu’yu bedelsiz verirken 2.5 yıllık anlaşma yapılan Kolombiyalı golcüye toplam 4 milyon euro garanti ücret ödeyecek



Dame N’Doye, Castillo, Sheydayev, Suk ve Muhammet Demirci’den beklediği katkıyı bir türlü alamayan bordo-mavililer uzun süredir pazarlık halinde olduğu Kolombiyalı yıldızın transferini tamamladı. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Rodallega ve menajeriyle dün yapılan görüşmelerde maddi konulardaki son pürüzler de giderildi. Trabzonspor Yönetimi bunun üzerine 31 yaşındaki Rodallega ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmen bildirdi. Kulüp binasında bordo-mavili formayı giyerek sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu resmen Trabzonspor kadrosuna katıldı.



Tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu’yu geçtiğimiz günlerde Akhisar Belediyespor’a gönderen Trabzonspor’un üste 1 milyon 600 bin euro ödeyerek Rodallega’nın bonservisini aldığı ifade edildi. Akhisar Belediyespor formasıyla geride kalan 1.5 sezonda 51 lig maçında 23 gol atan Kolombiyalı oyuncu, bordo-mavili kulübe 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Teknik Direktör Ersun Yanal’ın isteğiyle uzun uğraşlar sonunda kadroya dahil edilen Rodallega’nın hafta sonu Gaziantepspor’la Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak tarihi maçta forma giymesi bekleniyor.