Bu sezon gol yollarında Süper Lig’in en istikrarsız takımlarından biri olan Trabzonspor, golcü transferinde artık saatleri saymaya başladı. Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega ve takımı Akhisar Belediyespor ile kesin olarak anlaşan Bordo-Mavili takım ve taraftarlar, yıldız oyuncunun bir an önce Trabzon’a gelerek formayı giymesini bekliyor. Transferinde hiçbir pürüz bulunmayan 31 yaşındaki golcü oyuncu, dün takımı Akhisar’ın Kayserispor ile oynadığı mücadelenin kadrosuna alınmadı.
İmza töreni aynı gün
Mücadele öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 18 kişilik kadroda yer vermediği Hugo Rodallega’nın artık Trabzonspor’un futbolcusu olduğunu ve bu sebeple kadroya almadığını açıkladı. Kafkas açıklamasında, “Rodallega Trabzonspor ile anlaşma sağladı. Oyuncu Pazartesi günü resmen Trabzonsporlu olacak ve orada futbol yaşamını sürdürecek. Her iki kulüp ve Rodallega için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Yarın sabah Trabzon’da olması beklenen deneyimli golcünün, yapılacak geniş kapsamlı sağlık taramasının ardından imza töreniyle basına tanıtılması bekleniyor.
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RODALLEGA RESMEN TRABZONSPOR’DA
Tolunay Kafkas, Rodallega için “Anlaşma tamam. Oyuncu pazartesi günü resmen Trabzonspor’lu olacak, hayırlı olsun” dedi.
Bu sezon gol yollarında Süper Lig’in en istikrarsız takımlarından biri olan Trabzonspor, golcü transferinde artık saatleri saymaya başladı. Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega ve takımı Akhisar Belediyespor ile kesin olarak anlaşan Bordo-Mavili takım ve taraftarlar, yıldız oyuncunun bir an önce Trabzon’a gelerek formayı giymesini bekliyor. Transferinde hiçbir pürüz bulunmayan 31 yaşındaki golcü oyuncu, dün takımı Akhisar’ın Kayserispor ile oynadığı mücadelenin kadrosuna alınmadı.
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