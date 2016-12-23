''Robinho'yu basından duydum''

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho’nun transferiyle ilgilenmediklerini belirterek, "Bu transferi basından duydum" dedi.

Kısa sürede 19 puan toplamanın başarı olduğunu kaydeden Çalımbay, Kasımpaşa maçını galibiyetle tamamlamaları halinde ikinci yarıya daha iyi başlayacaklarını vurguladı.



"Bizim için zor bir maç olacak"

Kasımpaşa’yı iyi tanıdığını dile getiren Çalımbay, “Bizim için ayrı bir maç. Çok iyi bildiğim oyuncular var. Bizim kurduğumuz takımlar çok disiplinli mücadele eden koşan takım olur. Bizim oradaki yönetimde hedeflerimiz uyuşmadığı için ayrılma durumunda kaldık. Hepsine saygım sonsuz. Onlarla biz geçen sezon çok iyi işler yaptık. Şu anda Antalya’dayız. Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Mücadele etmemiz ve sürekli oyunun içinde olmamız gereken bir maç olacak. Ayrıca enim için duygusal bir maç olacak” dedi.



"Takımıma güveniyorum"

Sezona Kasımpaşa ile başladığını hatırlatan Çalımbay, “Ama ardından gelinen süreçte ayrılıp Antalyaspor ile karşılaşacağımız aklımın ucundan bile geçmezdi. Futbolun içinde her şey olabiliyor. Zor maç olacak. Tehlikeli, iyi oyuncuları var. Takımına inanıyor ve güveniyorum. Geçen hafta Bursa deplasmanındaki ilk 45 dakika bugüne kadar en kötü oyunumuzdu. İkinci 45 dakika bu sezonun en iyi oyunlarından birini oynadık. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Bu işin şakası yok” diye konuştu.



"Birlik olarak bu maçı kazanmamız gerekiyor"

Kasımpaşa karşısında kendisini sadece eksik futbolcuların düşündürdüğünün altını çizen Çalımbay, “Orta sahada sıkıntı var. Charles ve Zeki olmaması bizim için dezavantaj. Kendi sahamızda kazanarak ligi çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Bu noktada taraftarımızdan destek bekliyoruz. Birlik olarak bu maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci yarıya Osmanlı ve Gaziantep deplasmanları ile başlayacağız. O nedenle bu maçın önemi kat kat fazla.Yatıyoruz, kalkıyoruz Kasımpaşa maçı ile ilgileniyoruz” ifadelerine yer verdi.



"En az 5 transfer yapacağız"

Transfer konusuna da değinen Çalımbay, “Bazı yerlere kesinlikle transfer yapmamız şart. Devre arası transfer yapmak çok zor olur. Direkt oynayan oyuncunun maliyeti yüksek olur. Oynayan oyuncuyu kimse vermez. Bir oynayan oyuncunun maliyeti yüksek ama onu almaya çalışıyoruz. 3 tane yüzde yüz kiralık olabilir. İki tanesi direkt alınacak. Yerli oyuncu sıkıntımız var. En az 5 transfer yapacağız” dedi.



"Hakaret ve iftira davası açtım"

Eski takımı Kasımpaşa Başkan vekili Hilmi Öksüz'ün, "Bizde çalışırken kendisini Antalyaspor'a pazarlıyordu" sözleri üzerine, “Hakaret ve iftira” davası açtığını kaydeden Çalımbay, “Her şeyden önce futbola minnettarım. Hem çalışırken hem oynarken kimseye yanlışım olmadı. Kasımpaşa’da da ben gitmedim. Biz oradan gitmek istemedik kendileri bize teklif yaptı ve gittik. Ertesi gün kendileri kalmamızı istedi ama bu kez biz kabul etmedik. Hiçbir zaman saygısızlığım olmadı Kasımpaşa yöneticilerine. Bana söylenen, 'Çalışırken Antalyaspor’la görüşmem ve kendimi pazarlamam' böyle bir şey mümkün değil. Hakaret eve iftira noktasında dava açtım” dedi.



"Eto'o'nun gitmesinden yana değilim"

Çalımbay, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto’o’nun gitmesinden yana olmadığını belirterek, ikinci yarı takıma daha büyük katkılar vereceğini kaydetti.



"İlk kez basından duydum"

Çalımbay, Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho ile ilgilenmediklerini belirterek, “İlk kez basından duydum. O da mı geliyor buraya duymadım. Geldiğimizden bu yana maç izliyoruz. Bulduğumuz oyuncular var” dedi.