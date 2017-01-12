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Robin van Persie'ye sürpriz talip !

ROBİN VAN PERSİE'YE SÜRPRİZ TALİP !

Hollanda Ligi'nde düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Excelsior'da, başkan Albert de Jong'dan sürpriz bir açıklama geldi.

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Yeni yıl konuşması yapan başkan de Jong, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'yi transfer etmek istediklerini açıkladı.

De Jong, "Robin van Persie Hollanda'ya dönmeyi planlıyor. Oynamak isteyeceği takımlar Feyenoord ve Excelsior. Bizim mücadelemiz de burada yatıyor. Eğer van Persie buraya gelirse, Eredivisie'de oynamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
 
Kariyerine 1997 yılında Excelsior altyapısında başlayan Robin van Persie, 1999 yılında Feyenoord altyapısına geçmiş ve 2001 yılında A takıma yükselmişti.

Ajansspor

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