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Robin van Persie geri dönüyor!

ROBİN VAN PERSİE GERİ DÖNÜYOR!

Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'de olacak.

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Ligde cezalı olduğu için Bursaspor'a karşı oynayamayan Hollandalı yıldız Robin van Persie, Fenerbahçe'nin Krasnodar ile deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'de olacak.

Fenerbahçe'nin Krasnodar maçının 11'i yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Beşiktaş ile oynanan kupa derbisinin ardından iki maç ceza alan alan Van Persie, bu önemli maçta hocası Advocaat tarafından ilk 11'de sahaya sürülecek.Kupa derbisinde sol kanatta başarılı bir performans gösteren, rakip savunmayı yıprattığı gibi savunmaya da yardım eden Moussa Sow yine bu bölgede görev yapacak.

ALPER 11'E YAKIN
Savunmada ise cezalı Martin Skrtel'in yerine Neustadtçer'in oynaması hemen hemen kesin. Alper'in de ilk 11'de şans bulması sürpriz olmayacak.

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