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Robin van Persie: ''Bu cezayı hak etmedim''

ROBİN VAN PERSİE: ''BU CEZAYI HAK ETMEDİM''

Robin Van Persie, Beşiktaş derbisindeki dil hareketi nedeniyle verilen 3 maç men cezasına isyan etti.

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Robin Van Persie, Beşiktaş derbisinde yaptığı dil hareketi nedeniyle 3 maç ceza almasına çok sinirlendi. Amacının kimseyi tahrik etmek olmadığını ve bunu kasıtlı yapmadığını belirten Hollandalı futbolcu, “Bu cezayı hak etmedim” sözleriyle kendisini savundu. Küçük bir olayın çok fazla büyütüldüğünü, Beşiktaşlı Dusko Tosiç’in fiziki müdahalelere rağmen sadece 4 maç ceza almasının çifte standart olduğunu belirten başarılı golcü, şu ifadeleri kullandı:

 “Bunu kendimi övmek için söylemiyorum ancak kariyerimde hep dünyanın en üst düzey liglerinde oynadım. Ancak oralarda böyle bir uygulama hiç görmedim. İlk kez böylesine ağır bir cezayla karşı karşıyayım. Bunu hak edecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum.
 
‘ÇOK ÜZGÜNÜM’
 
Tüm futbol kamuoyu rakip statta yaşananlara şahit oldu. Çok fazla yorumda bulunmak istemiyorum ancak aldığım bu ceza inanılır gibi değil. F.Bahçeli futbolseverler çok üzgün olduğumu bilsinler. Cezam bittikten sonra gollerimle geri döneceğim.”

Vatan

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