ANA SAYFA
CANLI MAÇOSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ / MÜTHİŞ MÜCADELE
Robben sözleşme yeniledi

ROBBEN SÖZLEŞME YENİLEDİ

Bayern Münih, Arjen Robben ile olan sözleşmesini uzattı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı oyuncusu Arjen Robben'in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Robben'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Robben'in oynadığı mevkide dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu kaydederek, "Robben, 8 yıldan beri Bayern Münih'te oynuyor ve kulübümüzün önemli parçalarından biri oldu. Bir yıl daha Bayern Münih formasını giyeceğinden dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı. 

Robben ise Bayern Münih'le olan sözleşmesini uzatmasından mutluluk duyduğunu belirterek, takımıyla şampiyonluklar kazanmak istediğini kaydetti. 

Real Madrid'den 2009'da Alman ekibine transfer olan Robben, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Bunun yanı sıra 5 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Robben, 4 defa da Almanya Kupası'nı kaldırdı. Tecrübeli futbolcu, Bundesliga'da oynadığı 152 maçta 82 gol attı.

AA
208
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Robben sözleşme yenilediTürk futboluna damga vurmuş Tweet'ler !Mete Kalkavan'dan flaş itiraf
Mehmet Demirkol'dan Aziz Yıldırım'a eleştiriTürkiye Kupası'nda 5. hafta programı açıklandıAziz Yıldırım’dan 14 sayfalık savunma
Yusuf Namoğlu’ndan Aziz Yıldırım’a yanıtYasin Öztekin kupa maçı kadrosundaFenerbahçe'den radikal karar ! Hasan Ali...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS