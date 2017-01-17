Rizespor adını üst tura yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda, Spor Toto 2. Lig temsilcisi İnegölspor, Spor Toto Süper Lig takımı Çaykur Rizespor’u konuk etti. Çaykur Rizespor, rakibini ile 0-0 beraber kaldı ve grubunu lider bitirerek bir üst turu garantiledi. Karadeniz ekibi bu sonuçla birlikte B Grubu’nda puanını 13’e çıkarırken, son sırada yer alan İnegölspor ilk puanıyla tanışmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Olcay'ın uzaktan şutu az farkla dışarı gitti.

11. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ümit Kurt'un şutu üst direkten dışarı çıktı.

13. dakika Ömürcan'ın ortasında topla buluşan Mahmut Şeker'in şutu defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

20. dakikada defanstan aldığı topla hareketlenerek rakip ceza sahası önüne gelen Mahmut Şeker'in şutu kalecinin müdahalesi sonucu uzaklaştırıldı.

70. dakikada kazanılan köşe vuruşunda İsmet'in ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Emre Okur'un müsait pozisyondaki plase vuruşu az farkla auta gitti.

85. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında İsmael'in aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.

90. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın şutu direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topa müdahale eden İnegölspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.