Rıza Çalımbay'dan maç sonu Eto'o açıklaması !

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor karşısında ikinci yarıda ortaya koydukları performansla galibiyeti elde ettiklerini söyledi. Çalımbay, ligde 2-1 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ikinci bölümüne istedikleri gibi başladıklarını, aldıkları iki galibiyetten sonra Aytemiz Alanyaspor maçının öneminin çok arttığını belirtti.



'Eto'o kalmak istedi'



​Samuel Eto geldiğimiz günden beri herkese örnek oluyor. Çok guzel uyum içerisindeyiz. Takıma çok güzel liderlik yapıyor, kaptanlık yapıyor. Bugünkü Alanyaspor maçı belki de en iyi maçıydı. Eto'o gol atmasa da herşeyi yapıyor. Saha içi ve saha dışında sorumluluk alıyor, çok çalışıyor.



Eto'o'nun devre arasında gitmesini istemedik. Kendisi girmek istiyorum dese bırakabilirdik. Eto'o'nun öyle bir isteği olmadı. Kendisine sorduk, "Ben burada çok mutluyum" dedi. Biz de mutluyuz dedik ve devam ettik. Eto'o ben geldiğimden beri üstüne koya koya gidiyor.