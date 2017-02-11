ANA SAYFA
Rıza Çalımbay, Zidane ve Conte'ye kafa tutuyor

RIZA ÇALIMBAY, ZİDANE VE CONTE'YE KAFA TUTUYOR

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor performansıyla Avrupa'nın birçok devini geride bırakmayı başardı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Jose Morais'in ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımnbay'ın geldiği Antalyaspor, tecrübeli teknik adamın dokunuşuyla müthiş bir performans yakaladı. 
 
Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay ile çok iyi bir hava yakalayan Antalyaspor, şu anda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye içinde averaj farkıyla en başarılı 3. takım konumunda yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 25 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa'da sadece Chelsea ve Real Madrid'in gerisinde kaldı.
 
Chelsea ve Real Madrid de liglerinde 25'er puan toplarken, averaj farkıyla Antalyaspor'un önünde yer aldı. 
 
Avrupa'nın en önemli 10 ligi dikkate alındığında da Antalyaspor, yine en iyiler arasında kendine yer buldu. Avrupa'nın en iyi 10 ligi dikkate alındığında Antalyaspor 6. sırada yer aldı. Rıza Çalımbay böylece Jose Mourinho, Stefano Pioli, Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

11-089.jpg

Sporx

88
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Rıza Çalımbay, Zidane ve Conte'ye kafa tutuyorMehmet Ekici sürprizi ! Takasla...''Alex Türk futboluna zarar verdi''
Arda Turan sakatlandı !Robin van Persie: ''Bu cezayı hak etmedim''Raporları geciktirip ek rapor istediler !
Şenol Güneş futbolculara patladı !Umut Bulut Galatasaray için haciz işlemi başlattıFenerbahçe Türkiye Kupası'ndan çekilebilir
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS