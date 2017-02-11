Rıza Çalımbay, Zidane ve Conte'ye kafa tutuyor

Jose Morais'in ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımnbay'ın geldiği Antalyaspor, tecrübeli teknik adamın dokunuşuyla müthiş bir performans yakaladı.



Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay ile çok iyi bir hava yakalayan Antalyaspor, şu anda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye içinde averaj farkıyla en başarılı 3. takım konumunda yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 25 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa'da sadece Chelsea ve Real Madrid'in gerisinde kaldı.



Chelsea ve Real Madrid de liglerinde 25'er puan toplarken, averaj farkıyla Antalyaspor'un önünde yer aldı.



Avrupa'nın en önemli 10 ligi dikkate alındığında da Antalyaspor, yine en iyiler arasında kendine yer buldu. Avrupa'nın en iyi 10 ligi dikkate alındığında Antalyaspor 6. sırada yer aldı. Rıza Çalımbay böylece Jose Mourinho, Stefano Pioli, Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino gibi isimleri geride bırakmayı başardı.







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