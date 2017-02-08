Riekerink’ten zorunlu rotasyon !

Oynadığı son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet alan Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, eksiklerin de çokluğu ile zoraki bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Kupadaki Başakşehir maçında Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Lionel Carole'ün sakatlanması nedeniyle pazar günkü Kayseri maçı öncesinde takımda köklü bir değişime imza atılacak.

JOSUE DEĞİL EREN

İlk olarak sistemi değiştirmeye hazırlanan Hollandalı çalıştırıcı Sneijder'ın yerine, Josue'yi değil Eren'i oynatarak çift forvete dönecek. Kaptan Selçuk İnan'ın yerine sakatlıktan kurtulan ancak maç eksiği bulunan Tolga Ciğerci'yi monte etmeye hazırlanan Riekerink, Lionel Carole'ün yerine ise son haftaların yükselen ismi Martin Linnes'e görev verecek.