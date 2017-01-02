ANA SAYFA
Riekerink'ten Vargas'a veto

RİEKERİNK'TEN VARGAS'A VETO

G.Saray’da en çok öne çıkan isimlerden biri de Eduardo Vargas oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hoffenheim ile anlaşıldı, Şilili golcü gelmek istedi fakat yönetim, Riekerink ile konuşup hem performansı hem de uyum süreci nedeniyle transferden vazgeçti.

Menajerler devre arasında çok sayıda oyuncuyu G.Saray’a önerirken en çok öne çıkan isimlerden biri de Eduardo Vargas oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusunun hem kanatlarda ve forvet arkasında hem de forvette oynayabilmesi sebebiyle yönetim ilk etapta onay verirken Şilili yıldız da menajeri aracılığı ile gelmek istediğini yineledi. 
 
VARGAS’IN kulübü Hoffenheim ile de yapılan temaslarda kiralama teklifine sıcak bakılması sonrasında girişimler başlarken oyuncu da 6 aylık kiralık anlaşmaya ikna oldu. Yönetim ayrıca satın alma opsiyonu konusunda da Hoffenheim ile görüştü. 
 
FAKAT yönetim, bu transferde geldiği aşamayı önce Jan Olde Riekerink ile ardından da kendi arasında masaya yatırmasının ardından Vargas veto yedi. Scout ekibinden de oyuncunun bu sezonki performansı ile ilgili bilgileri alan yöneticiler sadece 5 maçta forma giyen ve tam olarak hazır olmayan Şilili oyuncunun takıma direkt katkı veremeyeceğine karar verdi. 
 
AYRICA yönetim, oyuncunun saha içindeki tavırları ve takıma hemen uyum sağlayamayacağı düşüncesi de Eduardo Vargas’ın G.Saray’a gelmesine mani oldu.
 
Vatan

122
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kırmızı kart Chedjou'ya servete mal olacakRiekerink'ten Vargas'a vetoGalatasaray, Ahmet Çalık teklifini 2 katına çıkardı
Pendikspor, Arda, Burak ve Selçuk'u reddettiBeşiktaş, Sobol'u elinden kaçırabilirAdanaspor’dan Aras talebi
Beşiktaş'ta Veli Kavlak krizi !''Emenike ve Van Der Wiel'i istemiyorum''Samuel Eto'o için flaş gelişme ! Teklif...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS