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Riekerink'ten maç sonu yorumu

RİEKERİNK'TEN MAÇ SONU YORUMU

Riekerink, Atiker Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçtan sonra oyuncularına teşekkür etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Atiker Konyaspor’u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink, mücadeleyi yorumladı. Hollandalı teknik adam, takımını 3 puan için kutlarken, oyuna girdikten sonra takıma büyük katkı yapan yeni transfer Garry Rodrigues’i değerlendirdi.

Riekerink’in yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamalar şöyle;

“Takımıma teşekkür etmek istiyorum. Çok zor maçtı. Çok iyi takıma oynayacağımızı biliyorduk. Rakip çok iyi organize oldu. Biz de çok iyi takım performansı gösterdik. İlk yarıda birkaç eksikliğimiz vardı. Defansın arkasına iyi koşamadık ve oyunun yönünü değiştiremedik. Soyunma odasına bazı konuları değiştirdik. Sonrasında performansımıza yansıdı.

GARRY RODRIGUES YORUMU

Garry takım için yeni bir oyuncu. İyi ve önemli bir isim. Fiziksel olarak hazır değildi. Bu ilk 11’de başlamadı ama sonradan oyuna girerek takıma katkıda bulundu. Teknik kapasitesi yüksek, süratlı ve adam eksilten bir oyuncu. Neler yapabileceğini bize gösterdi.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Transfer dönemi bitene kadar birçok yazılıp çizilen olacaktır. Bugün sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Bugün kim oynarsa oynasın büyük fedakarlıkla oynadı. Muslera bugün kırık parmakla oynadı. Buradan takımın mentalitesini anlayabiliyorsunuz. Transfer için son günler neler yaşanıp biteceğini göreceğiz.”

AMK Gazetesi
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