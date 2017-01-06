Riekerink'ten kampta ilk fırça Selçuk'a

Yağmur altında yapılan idmanda Hollandalı hoca dar alanda pas çalışmasındaki hatalara sinirlendi.
Defalarca oyunu durduran Hollandalı hoca, takıma uyarılarda bulundu. Kaptan Selçuk İnan bu fırçalardan nasibini aldı.
Galatasaray'ın Antalya kampında teknik direktör Jan Olde Riekerink esti, gürledi.
Yağmur altında yapılan idmanda Hollandalı hoca dar alanda pas çalışmasındaki hatalara sinirlendi.
Defalarca oyunu durduran Hollandalı hoca, takıma uyarılarda bulundu. Kaptan Selçuk İnan bu fırçalardan nasibini aldı.