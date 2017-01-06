ANA SAYFA
Riekerink'ten kampta ilk fırça Selçuk'a

RİEKERİNK'TEN KAMPTA İLK FIRÇA SELÇUK'A

Galatasaray'ın Antalya kampında teknik direktör Jan Olde Riekerink esti, gürledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yağmur altında yapılan idmanda Hollandalı hoca dar alanda pas çalışmasındaki hatalara sinirlendi. 

Defalarca oyunu durduran Hollandalı hoca, takıma uyarılarda bulundu. Kaptan Selçuk İnan bu fırçalardan nasibini aldı.

116
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Mitrovic resmen Beşiktaş'ta !Hasan Ali Kaldırım sözleşmesini uzatıyorEmre Belözoğlu açıkladı: 'Kadıköy'e...'
''Fenerbahçe'de bazı şeyler komedi gibiydi''Fikret Orman'dan Caner müjdesiTeklifler Quaresma’nın aklını karıştırdı
Tek sağlam kaleci Ahmet ŞenAdvocaat’tan Mehmet Ekici’ye özel telefonGalatasaray Ontivero ile yollarını ayırdı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS