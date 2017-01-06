Riekerink'ten kampta ilk fırça Selçuk'a

RİEKERİNK'TEN KAMPTA İLK FIRÇA SELÇUK'A Galatasaray'ın Antalya kampında teknik direktör Jan Olde Riekerink esti, gürledi. Süper Lig 06.01.2017 11:20

Yağmur altında yapılan idmanda Hollandalı hoca dar alanda pas çalışmasındaki hatalara sinirlendi. Defalarca oyunu durduran Hollandalı hoca, takıma uyarılarda bulundu. Kaptan Selçuk İnan bu fırçalardan nasibini aldı. 116