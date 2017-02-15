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Riekerink'ten Galatasaray'a veda!

RİEKERİNK'TEN GALATASARAY'A VEDA!

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.

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Jan Olde Riekerink... Taraftarın 'Riekerink Bey' diyerek bağrına bastığı Hollandalı teknik adamın macerası yalnızca 11 ay sürdü. 53 yaşındaki çalıştırıcı, bu süre içinde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı devirerek kazandı.

Bu sezona da iyi bir giriş yapan Riekerink'in Galatasaray'ı; sezon ilerledikçe istenilen seviyenin oldukça altında kaldı. Son olarak evinde Kayserispor'ya kaybeden Cim Bom'da Riekerink Bey devri de sona erdi. 

Beyefendiliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Riekerink, oyuncularıyla son kez bir araya geldi.

Hollandalı hoca, futbolcularıyla duygusal bir konuşma yaparak Galatasaray'a veda ederken şu ifadeleri kullandı:

''Yolculuk sona erdi''

Ben burada iyi işler başardığımızı düşünüyorum, güzel anılarımız başarılarımız oldu fakat bu uzun bir yolculuktur eğer bu yolda başarısızlıkla karşılaşırsanız bu yolculukta inmek zorunda kalırsınız ben de şimdi iniyorum.  İşler iyi giderken her şey güzeldir. Kötü giderken ve başarısız giderken de ayrılıklar olur. 

Sizi tanıdığım için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum kendim ve ekibim adına herkese çok teşekkür ediyorum.

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