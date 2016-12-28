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Riekerink'ten büyük sürpriz !

RİEKERİNK'TEN BÜYÜK SÜRPRİZ !

Riekerink, Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 19 yaşındaki forvet oyuncusu Kerem Çalışkan'a ilk 11'de şans verdi.

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Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a konuk olan Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11'le takımını sahaya sürdü.

Riekerink'ten Kerem Çalışkan sürprizi

Hollandalı teknik adam, as oyuncularından yalnızca Semih Kaya, De Jong, Yasin Öztekin ve Bruma'yı Tuzlaspor karşısında oynatırken, genç oyuncu Kerem Çalışkan'a da forvette görev verdi. Sarı-kırmızılı ekibin Tuzlaspor karşısındaki 11'i, Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop, De Jong, Yasin Öztekin, Bruma, Josue ve Kerem Çalışkan'dan oluştu. Yedeklerde Eray İşcan, Eren Derdiyok, Sneijder, Hakan Kadir Balta, Carole, Gökay Güney ve Birhan Vatansever yer aldı.

Muslera, Selçuk ve Sabri kadroya alınmadı

Öte yandan, tedavileri süren Serdar Aziz, Kolbeinn Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'nin yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu maç kadrosuna alınmadı. Tuzlaspor takımının ilk 11'inde ise Bekir Demircan, Orkun Dervişler, Volkan Geyik, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Sadık Baş, Arif Şahin, Doğan Ateş, Kıvanç Salihoğlu ve Ozan Papaker bulundu.

Tribünler boş kaldı

Tuzlaspor-Galatasaray karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi düşük oldu. Tuzla Belediye Stadı'nın ışıklandırmasının yeterli olmaması nedeniyle 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Müsabakayı az sayıda Tuzlaspor ve Galatasaray taraftarı takip etti.

Milliyet
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