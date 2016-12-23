Riekerink'in yerine Mathias Sammer !

G.Saray'ın son dönemdeki kötü futbolunu 2. Lig ekibi Tuzla karşısında da sürdürmesi taraftarı öfkelendirdi. Takımın futbolundan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, faturayı Jan Olde Riekerink'e çıkardı. Hollandalı hocanın, 1 puana razı futbolunu, oyuncu seçimlerini ve değişikliklerini beğenmeyen futbolseverler, sosyal medyada isyan etti ve '#Riekerinkistifa' hastagh'ı altında kampanya başlattı. Hatta 'Cimbom Haber' isimli kullanıcı, "Galatasaray'a futboldan anlayan, tecrübeli teknik direktör Aranıyor" şeklinde bir de ilan hazırladı. İlan büyük ilgi görürken Galatasaray'ın artık takımın ağırlığını kaldıracak yeni bir hoca getirmesinin şart olduğu ifade edildi. Eleştirilerden Başkan Özbek de nasibini aldı ve yanlış hoca seçimi ve nedeniyle istifaya davet edildi.
GÖZLER YÖNETİMDE
Bu arada Galatasaraylı taraftarların beklediği güzel haber ise Almanya'nın Kicker dergisinden geldi. Dergi, sağlık sorunları nedeniyle Bayern Münih'ten ayrılan Mathias Sammer'in Galatasaray ile yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlandığını iddia etti. Şimdi taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının yolunu gözlemeye başladı.
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RİEKERİNK'İN YERİNE MATHİAS SAMMER !
Alman Kicker Dergisi, Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunun Mathias Sammer'e emanet edileceğini duyurdu.
G.Saray'ın son dönemdeki kötü futbolunu 2. Lig ekibi Tuzla karşısında da sürdürmesi taraftarı öfkelendirdi. Takımın futbolundan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, faturayı Jan Olde Riekerink'e çıkardı. Hollandalı hocanın, 1 puana razı futbolunu, oyuncu seçimlerini ve değişikliklerini beğenmeyen futbolseverler, sosyal medyada isyan etti ve '#Riekerinkistifa' hastagh'ı altında kampanya başlattı. Hatta 'Cimbom Haber' isimli kullanıcı, "Galatasaray'a futboldan anlayan, tecrübeli teknik direktör Aranıyor" şeklinde bir de ilan hazırladı. İlan büyük ilgi görürken Galatasaray'ın artık takımın ağırlığını kaldıracak yeni bir hoca getirmesinin şart olduğu ifade edildi. Eleştirilerden Başkan Özbek de nasibini aldı ve yanlış hoca seçimi ve nedeniyle istifaya davet edildi.
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