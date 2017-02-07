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Riekerink'in kaderi 3 maça bağlı

RİEKERİNK'İN KADERİ 3 MAÇA BAĞLI

Cimbom’da Kayserispor, Rize ve Beşiktaş maçlarında yaşanacak ilk puan kaybında Hollandalı gönderilecek.

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Galatasaray'da şubat ayı sıcak geçecek. Son olarak Türkiye Kupası'na veda eden sarı-kırmızılı takımda gözler Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'te. Oynattığı kötü futbol ve tercihleri ile taraftardan tepki çeken Hollandalı hocanın kaderi ligde oynanacak üç karşılaşmaya bağlı. Yönetimin, Riekerink ile özel bir görüşme yaptığı ve Kayseri, deplasmanda Rize ve Beşiktaş maçlarının mutlaka kazanılmasını istediği öğrenildi.

Yönetimin, bu üç karşılaşmalık periyotta yaşanacak ilk puan kaybında Hollandalı çalıştırıcı ile yollarını ayıracağı belirtiliyor. Böyle bir durumda da yeni sezon için İgor Tudor ile söz kesen sarı-kırmızılılar, ligin sonuna kadar emanetçi bir teknik adamile yoluna devamedecek. Bu ismin ise Galatasaray'ın kültürünü bilen ve camiayı iyi tanıyan genç bir teknik adamolabileceği ileri sürülüyor.

AMK Gazetesi
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