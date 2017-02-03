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Riekerink, Sabri'yi istememiş !

RİEKERİNK, SABRİ'Yİ İSTEMEMİŞ !

Sezon başından itibaren performansı ile tepki toplayan Sabri Sarıoğlu'nu, Teknik Direktör Riekerink'in istemediği ortaya çıktı.

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Geçen sezon ‘emaneten' takımı idare eden Hollandalı çalıştırıcı bu sezonun planlamasını yapmış ve Galatasaray'da kalmıştı. Bu süreçte yönetime bir rapor sunan Hollandalı çalıştırıcı, geçen yıl sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile masaya oturulmaması gerektiğini ve planları arasında yer almadığını söylemiş.

Savunmada çok aksayan Sabri'yi sadece orta alanda alternatif olarak düşünebileceğini ifade eden Riekerink'in raporuna karşın yönetim Sabri'nin sözleşmesini 1 milyon 250 bin Euro karşılığında 1 yıl daha uzattı. Sezonun ilk maçında Linnes ile sahaya çıkan ancak 37 dakika tahammül edebilen Riekerink, yönetimin de baskısıyla Sabri'ye mecbur bırakıldı. Her fırsatta Cavanda'yı takıma monte etmeye çalıştı ancak Belçikalı da ‘skandal' oynayınca Sabri'yi oynatmak zorunda kaldı.

Amk

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