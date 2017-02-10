ANA SAYFA
Riekerink kurtarıcı arıyor !

RİEKERİNK KURTARICI ARIYOR !

Riekerink, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçları öncesi sıkıntılı...

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray’daki geleceği tartışılan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, özellikle Sneijder’in forma giymeyeceği Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçları öncesi sıkıntılı... Galatasaray'ın tecrübeli hocası, oyun planında değişiklik hazırlıyor.

Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'e destek mesajları veriyor ancak işin aslı pek de göründüğü gibi değil. Hollandalı hocanın performansı genel anlamda beğenilmiyor. Takımın şampiyonluk yarışının içinde bulunması nedeniyle yöneticiler şu anda suskun ancak bazı teknik adamlarla temas kurulduğu iddiaları da gündemden düşmüyor. Riekerink ise Beşiktaş derbisi öncesi oynanacak Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçları öncesi sıkıntılı…

Josue mi Rodrigues mi?

Özellikle Sneijder'in sakatlığı nedeniyle 2 hafta takımdan uzak kalacak olması, Hollandalı hocayı kara kara düşündürüyor. Hollandalı hocayla ilgili ‘Gönderilecek' iddialarının ortaya çıktığı dönemlerde Sneijder hep sahne almış ve hem takımı hem hocasını kurtarmıştı. Sneijder'in yanı sıra Selçuk'un da Kayseri maçında oynamasının zor olması nedeniyle tecrübeli hoca arayış içinde. Tolga'yı orta alana monte etmeyi planlayan Riekerink'in Podolski'yi forvette oynatacağı, Josue ile Rodrigues arasında karar vereceği belirtiliyor.

 

AMK Gazetesi
19
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Arda Turan'ın Londra seyahati olay olduMehmet Ekici sürprizi ! TFF'ye gönderdiler...''Beni kovdurmak istiyorsun''
Advocaat'a tuzak kurdular !Faruk Süren: ''Ünal Aysal yeniden başkan olabilir''Aziz Yıldırım'dan Caner Erkin için şok sözler
Volkan Babacan resmen imzaladıGalatasaray'da Çağlar Söyüncü pişmanlığıGomez ve Demba Ba'yı geçecek !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS