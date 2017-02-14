Riekerink ile ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı ekibin yaptığı yönetim kurulu toplantısından sonra basın ensuplarına açıklamalar yaptı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"Şimdi bugün yönetim kurulu toplantımız vardı. Özellikle Galatasaray Futbol Takımının performansıyla bir değerlendirme yapacağımızı söylemiştim Yönetim kurulu toplantısında enine boyuna tarttık. Galatasaray'ın başarısı ve menfaati için Sayn Riekerink ile yollarımız ayrıldı ve bunu kendisine tebliğ ettik.

Teknik direktör arayışlarına yarn başlayacağız. Mevcut antrenörle olan ilişkimizi bitirdik. Epey çalışama yaptık hoca konusunda. Çok isim var Galatasaray'a gelmek isteyen. Yarın sabah itibari ile bu çalışmalara başlayacağız. Şu anda çalışmayan kişilerle görüşülmesi talimatını verdim.

Riekerink'in gitmesinin Sneijder'i etkileyeceğini düşünmüyorum. Sneijder takımdaki en örnek profesyonel, gerçek bir profesyonel. Galatasaray için varını yoğunu ortaya koyan bir insan.

Riekerink'in sözleşmesi itibari ile yarın gerekli açıklamayı yapacağız. Kendsisiyle Levent Nazifoğlu görüştü. Yarın da Florya'da olacak, kendisiye görüşeceğiz. Altyapıda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Biz sadece Galatasaray ile ilgiliyiz. Sadece Riekerink'in devam edip etmeyeceği konusunu değerlendirdik. En çabuk sürede hoca işini halledeceğiz Beklemeye tahammülümüz yok.

Benim taraftarlardan hep beraber olma isteğim var Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz, Galatasaray'ı seviyoruz. Desteklerini eksik etmemesini istiyoruz. Sporcuları bir saniye bile yalnız bırakmamaları gerekiyor"