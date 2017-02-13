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Riekerink için karar günü !

RİEKERİNK İÇİN KARAR GÜNÜ !

Galatasaray, Riekerink'in geleceğine yarın tüm üyelerin katılacağı toplantıda karar verecek.

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Galatasaray’da yönetim Riekerink içi toplandı… Başkan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek, Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Futbol Direktörü Cenk Ergün, yönetim kurulu üyeleri Ural Aküzüm ve İsmail Sarıkaya toplantıya katıldı. TT Arena’da yaklaşık 4 saat süren toplantıda Hollandalı çalıştırıcının sezon boyunca gösterdiği performans değerlendirildi. Galatasaray yönetimi, tecrübeli teknik adamın yaptığı hataları göz önüne alıp son kararı yarın yapılacak haftalık toplantıda vermeyi uygun gördü. 

Başkan Dursun Özbek, tüm yönetimin katılacağı haftalık toplantıda üyelere Riekerink ile ilgili görüşlerini sorup karar verecek. Toplantı sonrası Riekerink ile yolların ayrıldığının resmi açıklama ile duyurulması bekleniyor. Ancak yönetim, henüz Riekerink’in yerine getireceği ismi belirlemedi.

Üstelik UEFA Finansal Fair Play Kriterleri gereği sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımının sezon sonuna kadar harcamalarında 65 milyon Euro’yu geçmemek zorunda. Bu sınıra çok yakın olan Galatasaray kulübü, teknik direktör adayları konusunda bu durumu da hesaba katmak zorunda.

NTVSpor
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