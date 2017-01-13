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Riekerink hedefi belirledi

RİEKERİNK HEDEFİ BELİRLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Atiker Konyaspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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İlk yarının kötü geçmediğini ve ikinci yarıya umutlu gireceklerini belirten Hollandalı hoca, üst üste oynayacakları Konya ve Karabük deplasmanları için “4 puanı kabul eder misiniz” sorusuna, “Hedefimiz iki deplasmandan da galibiyetle ayrılmak” yanıtını vererek, puan kaybına tahammülü olmadığını söyledi.

Yasin Öztekin’in affedilmesi konusundaki görüşü sorulan Riekerink, “Yasin bugün aramıza katıldı. Kulübün verdiği ceza vardı, bu bitti ve kartlardan dolayı forma şansı bulamayacak ama sonrasında forma şansı alacaktır” dedi.

Riekerink, forvet bölgesine Lukas Podolski’nin durumuna göre takviye yapabileceklerini belirtti.

Rodrigues ile ilgili de görüşlerini aktaran Hollandalı hoca, şunları söyledi:

“Rodrigues, kanat anlamında bir çok oyuncuyu analiz ettik. Çok yetenekli bir oyuncu. Hollanda menşeili bir oyuncu. Son yıllardaki maçlarını seyrettik. PAOK, Elche, Levski’de oynadı. Gerçekten gruba çok çabuk bir şekilde adapte oldu. Bakıldığı zaman 26 yaşında. Bu tip oyuncular bize seviye atlatacaktır.”

Konya mesaisi

Cim-Bom, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği tek antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların antrenmanında önceki gün affedilen Yasin Öztekin de yer aldı. Diğer taraftan uzun süren sakatlığının ardından Koray Günter bugün takımla beraber antrenmana çıkacak.

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