Riekerink açıkladı ! Forvet ve stopere transfer...

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Atiker Konyaspor ve Karabükspor maçlarından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Hedefimiz 2 maçtan 6 puan” dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına bütün medya mensuplarının yeni yılını kutlayarak başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Aramızda olmayan bazı basın mensubu arkadaşlar var, onlara da selam göndermek istiyorum. Herkes için öncelikle sağlıklı ve mutlu bir yıl geçmesini diliyorum. Ligin ilk yarısını Başakşehir lider olarak tamamladı ancak biz de topladığımız puanlarla ilk yarıyı iyi bir noktada tamamladık. Liderin 3 puan, Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde, Fenerbahçe’nin de önündeyiz. Şimdi çok önemli 3 deplasman maçı oynayacağız. Konyaspor ve Karabükspor ile ligde, bu iki maçın arasında kupada Elazığspor ile oynayacağız. İlk dönem bu periyotta bir düşüş yaşayıp sonrasında 5 maçta 13 puan hedefi koyarak yola devam etmiştik. Yine zorlu bir başlangıç yapacağız. Hedefimiz bu 2 lig maçından 6 puanla ayrılmak” diye konuştu.



“Tolga forma giyemeyecek”



Takımdaki sakatlıkların iyiye gittiğini ifade eden Riekerink, “Tolga forma giyemeyecek çünkü hazır değil. Sinan’ın tedavi ve iyileşme süreci en iyi şekilde devam ediyor. Küçük de olsa oynama şansı var. Podolski, takımla arasındaki farkı kapattı. Antrenmana hazır olmakla, maça hazır olmak aynı şey değil. Antalya’da da sakatlıktan dönmüştü. Sakat oyuncularımızla ilgili olarak sabırlı olmamız lazım ki, tekrardan aynı sakatlıklar tekrarlanmasın. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle daha az oyuncu grubuyla kamp yaptık. Kamp ortamı için ideal bir durum değildi. Ancak sakat arkadaşlarımızın da bizimle beraber olup bu süreçte yer almaları olumluydu. Suudi Arabistan’daki karşılaşma daha önceden planladığımız gibi gitseydi ideal bir maçtı. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle az kişilik bir kadroyla gittik. Ancak önceden yapılan bir anlaşma olduğu için gidip oynamak zorundaydık bu karşılaşmayı” ifadelerini kullandı.



“Ahmet Çalık çok karakterli”



Ahmet Çalık’ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, “Geçtiğimiz transfer döneminde olduğu gibi mutlaka benim oturup seyrettiğim ve beğendiğim oyuncular alınıyor. Önemli olan benim beğenmem. Milli takım stoperi, Türk olması nedeniyle ligi de çok iyi biliyor. Oyunculuğunun yanı sıra, beraber oynayan arkadaşları Ahmet Çalık’ın çok karakterli bir oyuncu olduğunu ifade etti” dedi.



“Yasin takıma katıldı”



Yasin Öztekin’in takıma bugün dahil olduğunu ve affedildiğini söyleyen Riekerink, “Bu hafta cezalı olduğu için Konyaspor deplasmanında olmayacak. Takımımızın önemli bir parçası. Kulübün verdiği bir ceza vardı ve bugün bu ceza sona erdi. Konyaspor maçından sonra oynamaya devam edecek. Bu hafta bizim için zor bir maç olacaktır. Saha içinde iyi organize olan bir takım. Spesifik bir oyun anlayışları var. Arkadaşlarımızla birlikte bunu analiz ettik. Biz de farklı bir sistemle oynayabiliriz. Yarın yapılacak antrenmanda duran toplara da çalışacağız. Ama diğer taraftan oyuncularımızın maça ne kadar fiziksel olarak hazır olduğu da önemli. Podolski tam hazır olursa, Eren’le birlikte çift forvet olarak da sahaya çıkabiliriz” şeklinde konuştu.



“Rodrigues takıma çabuk adapte oldu”



Forvet bölgesi için araştırma yaptıklarını da sözlerine ekleyen Riekerink, “Bu pozisyonla ilgili yapacağımız transfer Podolski’nin geleceğiyle de alakalı. Onun kalıp kalmaması bu transferi netleştirecektir. Umarım Podolski bizimle birlikte kalır. Ancak gitmesi durumunda mutlaka ihtiyaç doğacaktır. Garry Rodrigues çok süratli ve yetenekli bir oyuncu. Levski Sofya ve PAOK’ta kendisini takip ettik. Hollanda menşeili bir futbolcu olduğu için de kendisini biliyorum. 26 yaşında ve adaptasyon sorunu da yaşamadı. Takıma çabuk adapte oldu. Bize çok faydalı olacaktır. Savunmada ise Koray takımla arasındaki form durumunu kapatıyor. Topla antrenmanlara başladı. Onun nasıl döndüğü yeni bir transfer konusunda oldukça önemli. Hakan Balta ve Semih var şu anda. Stoper konusu bizim için acil bir konu. Önümüzdeki hafta netleşecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

Basın toplantısı sonrasında foto muhabirlerin kendisine Türkiye Süper Kupası’nı kazandığı fotoğrafı hediye etmesiyle bir hayli mutlu olan Riekerink, “Bunun yenisini çekeceğimizi umuyorum” diyerek basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.