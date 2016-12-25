ANA SAYFA
CANLI MAÇG.SARAY - ALANYASPOR / GOLLER ARKA ARKAYA
Riekerink 5 aydır parasını alamıyor

RİEKERİNK 5 AYDIR PARASINI ALAMIYOR

Ligin devre arasına 1 maç kala teknik direktör Jan Olde Riekerink, bugünkü Alanya maçını kazanarak rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray’ın oynadığı vasat futbolun sorumlusu olarak gösterilen ve bu yüzden eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Jan Olde Riekerink, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yine diken üstünde oturuyor.

TT Arena’da oynanacak bugünkü mücadeleden zaferle ayrılarak devre arasına rahat bir nefes alarak girmeyi amaçlayan Hollandalı antrenör, hakkında konuşulan ‘görevden alınacak’ iddiaları nedeniyle oldukça huzursuz bir dönem geçiriyor. Başta yönetim olmak üzere camianın beklediği futbolu bir türlü sahaya yansıtamayan Riekerink, Aytemiz Alanyaspor maçında kötü bir sonuç alınması halinde görevden alınabilir.  

YENİDEN ALTYAPININ BAŞINA GEÇEBİLİR 
Habertürk'ün haberine göre; Düzenlediği son basın toplantısında endişeli görünen ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla gerginliği iyiden iyiye hissedilen 53 yaşındaki teknik adam, kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle de 5 aydır parasını alamıyor. Yönetimin biletini kesmesi halinde ise Riekerink’in, yeniden Florya’da altyapının başına geçebileceği konuşuluyor.

52
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray ve Daçka'ya kötü haberVan Persie Trabzonspor maçında yokAziz Yıldırım Brezilya'ya gidiyor
Trabzonspor Mehmet Ekici'yle anlaşamadıCüneyt Çakır'dan tartışılacak kararBaşakşehir'in ikinci transfer Kali
Rooney'e haftalık 820 bin EuroBoateng'den İbrahim Tatlıses şarkısıBabel'in menajerinden şok eden açıklama
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS