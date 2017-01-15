Rıdvan Dilmen’den olay iddia

Futbol yorumcusu eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor – Galatasaray maçının ardından hakem performansları nedeniyle lige ara verilebileceğini iddia etti. Ntvspor’da yayınlanan ‘Yüzde Yüz Futbol’ programında Atiker Konyaspor – Galatasaray maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Ali Çamdalı’nın kırmızı kartının yanlış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ali’nin ilk sarısı da ikinci sarısı da yanlıştı. Eğer hakeme korkak dediyse doğrudan kırmızı kartla atılmalıydı. Kırmızı karta neden olan pozisyonda faul bile yok. Sneijder, Galatasaray’da değilde Kayserispor’da oynuyor olsaydı bugün kırmızı kart görürdü. Maalesef küçük takımlara daha rahat kart gösteriliyor. Allah Anadolu kulüplerine kolaylık versin. Hakemler çok kötü. İkinci yarıda hakem hatalarının daha fazla olacağını düşünüyorum. Hatta lige ara bile verilebilir ama inşallah yanılırım.”

AYKUT KOCAMAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray maçının ardından Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakemleri sert bir dille eleştirerek şu değerlendirmelerde bulunuştu:

“Bu sezon ikinci kırmızı kartımızı gördük. İlk kart, oyuncumuz çok sevindi diye çıkmıştı. Bugün de itirazdan attılar. Galatasaray'ı rahatlatan, hakem Mete Kalkavan oldu. Durup dururken oyuncumuzu oyundan attı. Altıncı, yedinci maç oldu, hala inanılmaz hakem hataları var. 120 kilometre koşmuş bu çocuklar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Bizim ülkemizde doğruyu yaparak, çalışarak bir şey olmuyor. Yan yollardan, çelme takarak gitmeyi bilmek lazım. Ali Çamdalı'nın söylediği şeyi şu an ben de söylüyorum Mete Kalkavan'a: “Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz! Söylemek istediğim o kadar şey var ki. Bırakın Galatasaray yensin. Benim derdim Galatasaray'la değil, yanlış anlaşılmasın.”