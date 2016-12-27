Rıdvan Dilmen: ''Şuurlarını kaybettiler''

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan % 100 Futbol programında Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri;



"Fenerbahçe her sene oynayarak kazanıyordu Trabzon maçlarını. Bu sene bekleyerek oynadı, yine rahat rahat kazandı. Ersun Yanal 1-0'ın ardından yutkunsaydı devreyi tutabilseydi ama yapmadı. Trabzonspor maç 4 olmuş gibi gol yedi. Şuurlarını kaybettiler. Fenerbahçe için zor gözüken bir maçı rahat götürdüler."

"Fenerbahçe işini yaptı ve rahat oynadı. Çok temiz bir deplasman oldu. Fenerbahçe'nin 5'er attığı Karabük ve Kasımpaşa maçları dahil bu kadar rahat kazandığı maç yok. Fenerbahçe bu maçı kazanmasa pek şansı kalmayacaktı."

"Fenerbahçe'de Lens diye bir oyuncu var. Daha büyük takımlarda oynayabilecek bir oyuncu. Lens, Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük silahı olarak görünüyor."