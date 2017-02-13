Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı !

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için tahminde bulunarak, "70 puanı geçen takım şampiyon olur diye düşünüyorum. 70 puanı da bir tek Beşiktaş geçer bence" dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"HAFTANIN EN KARLISI BEŞİKTAŞ OLDU"

- Haftanın en kârlısı Beşiktaş oldu. Cuma günü puan kaybetti, daha sonra 3 rakibi toplam 1 puan alabildi. Beşiktaş kaybederken kazandı. Kayserispor devre arası transfer döneminde çok fazla isim aldı ama başarılı oyuncular almışlar. Sergen'le 4 maça çıktılar. Sadece ilk maçı kaybettiler. O maç da sayılmaz ilk maç olduğu ve transferler gelmediği için.

"NE OYNANDIĞI BELLİ DEĞİL"

- Galatasaray'ın son dakikalarda ne oynadığını kimse bilmiyor. Hakan tek kaldı, De Jong tek kaldı. Ne oynadıklarını oyuncular da bilmiyordu. Galatasaray'ın maça çalışmadığı çok belliydi. Korner oldu, Bruma kullandı. Sonrasında Rodrigues kullandı. İkinci yarı Sabri ters kanattan korner kullandı.

"GALATASARAY BU GÜVENSİZ ORTAMDA RIEKERINK'LE DEVAM EDEMEZ"

- Galatasaraylı futbolcular Riekerink'i dinlemedi. Hoca, Josue girdikten sonra "3'lüye dönün" dedi ama futbolcular kafalarına göre oynadılar. Galatasaray bu güvensiz ortamda Riekerink'le devam edemez. Galatasaray'ın hocası yok ya, böyle bir şey olabilir mi? Riekerink iyi bir insan olabilir ama Galatasaray'ın hocası olacak vasfı yok. Galatasaray hala şampiyonluk yarışında olduğu için hoca değiştirmiyor.

"BRUMA 10 NUMARA OYNAMAZ"

- Hüseyin Göçek son haftaların en iyi maçını yönetti. Hoca ara vermişti ama iyi başlayarak döndü. Çok yüksek puan alacaktır. Bir hoca sabah akşam aynı golü yiyorsa buna önlem almıyor demektir. Bruma her yerde oynar ama 10 numara oynamaz. Oraya koyarak iki oyuncu kaybetti Riekerink. Koy Bruma'yı sola, Podolski'yi de arkaya çek, Eren'i forvet oynat.

"SERGEN ÇOK DOĞRU DEĞİŞİKLİKLER YAPTI"

- Galatasaray lidersiz oynuyor. Kenarda lider yok zaten de saha içinde Sneijder bu role üstleniyor ama bugün o da olmayınca kaybettiler. Sergen Yalçın çok doğru değişiklikler yaptı. Orta saha çıktı, orta saha girdi. Forvet çıktı, forvet girdi. Bir de Galatasaray'a bak, ne oynadığı belli değil. Galatasaray taraftarı takımda ışık görse tipi yağsa bile maça gelirdi ama takımda ışık görmüyorlar.

"GALATASARAY'IN SAVUNMASI FELAKET"

- Galatasaray'ın oyuncuları para almıyorlar diye okuyorum ama buralara kadar geldiler. Riekerink bu ligde en ucuza çalışan teknik direktördür ama hadi Josue'yle başlamadın maça, ikinci yarının başında neden almıyorsun? Galatasaray savunması felaket, bu yüzden kaleden uzak oynanması gerekiyor oyunu, bu yüzden Josue oynamalıydı. Josue, Galatasaray'ın oyuncusu değil ama top yapar. Topu rakip ceza sahasına taşır.

"DOĞRU KOŞMAK FARKLIDIR"

- Galatasaray, Beşiktaş maçını kaybederse taktik falan aramasın, oyuncu arasın, koparlar şampiyonluk yarışından. Maçta en çok koşan adam Tolga'dır ama doğru koşmak farklıdır. Tolga iki aydır oynamıyordu, Galatasaray'da iki aydır oynamayan futbolcu en koşan isim oluyorsa bu skandaldır.

"MUSLERA'NIN SUÇU VAR"

- Muslera takımın yan top zaafiyeti olduğunu biliyor. Onun gibi bir kaleci neden direğe oyuncu koymuyor. Yan toplardan yenen gollerde Riekerink kadar Muslera'nın da suçu var. Galatasaray hak etmediği halde hala şampiyonluk yarışında, Dursun Özbek'in yerinde olsam bir an önce lider vasıflı bir teknik direktör bulurdum.

- Levent Nazifoğlu'nun söylediklerine katılmıyorum. Bu saatten sonra oyuncuları değiştiremezsin. Hoca değişmeli. Oyuncular bile dinlemiyor hocayı. Tolga'nın Podolski varken frikik atması taktiksel zaafiyettir. İkinci yarıda Anadolu takımları güçleniyor, maçlar zor geçecektir. 70 puanı geçen takım şampiyon olur diye düşünüyorum. 70 puanı da bir tek Beşiktaş geçer bence.