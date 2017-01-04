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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı bombaladı !

RIDVAN DİLMEN GALATASARAY'I BOMBALADI !

Rıdvan Dilmen, Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, sarı-kırmızılı kulüp tarafından kadro dışı bırakılan Yasin için, "Tuhaflığı Yasin'de değil kulüpte ararım" ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in Yasin Öztekin konusundaki sözleri:

"Tuhaflığı kulüpte ararım"

"Şampiyonluk yarışında olan bir takımın kadro boşaltmasını doğru bulmuyorum. Geçen gün hat-trick yapan Yasin Öztekin ahlaksızlık yapmadıysa, kadro dışı kalmasında tuhaflığı kulüpte ararım. Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır. Takımın en çok gol atan 1. oyuncusudur. Bir takım gerekçeler sunarak oyuncuyu taraftarın önüne atmamak lazım."

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