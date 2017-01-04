ANA SAYFA
Rıdvan Dilmen: ''Eto'o Beşiktaş'a gelirse...''

RIDVAN DİLMEN: ''ETO'O BEŞİKTAŞ'A GELİRSE...''

Rıdvan Dilmen katıldığı televizyon programında transfer dönemini ve kulüplerin son durumlarını değerlendirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TRT Spor'a konuk olan ünlü oyumcu Rıdvan Dilmen, transfer dönemini ve kulüplerin son durumlarını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Eto'o Beşiktaş'a gelirse, şampiyonluk şansını %15 daha arttırır. Takımlar oyuncu almak için oyuncu göndermek zorunda UEFA nedeniyle."

"Çilekler, böcekler, şunlar bunlar kalmadı artık. Galatasaray'ın Ahmet Çalık için 4 milyon euro falan verebileceğine inanmıyorum. Hop diyecek UEFA. Bruma'nın bir piyasası var ama, 3 büyüklerde kime 10 kağıt versen, hemen verirler. Bruma da dahil buna."

"Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır, takımın en çok gol atan oyuncusudur. Ben burada tuhaflığı kulüpte ararım. Podolski'ye 10 milyon euro verseler eyvallah der Galatasaray. Podolski oynamıyor, kadroda yok zaten."

"Galatasaray'ın Garry Rodrigues ihtiyacı var ama Galatasaray'ın yerinde olsam santrafor alırım. Leblebi gibi gol atacak, hareketli bir santrafor alırım. "

"Federasyon'un kurullarında çalışanlar, maça gidip başkanların locasında maç seyrediyorlar!"

83
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Schumacher için 62 milyon TLTransferi Semra yapıyor ! 'Evet' derse...Rıdvan Dilmen: ''Eto'o Beşiktaş'a gelirse...''
Flaş gelişme ! Moyes görüşmeye çağırdı...Beşiktaş'tan Aaron Hunt operasyonuGalatasaray'dan Alexandre Pato harekatı
Serdar Taşçı transferi askıya alındıGalatasaray'a 1.90'lık dev geliyor !The Sun'dan ilginç iddia: Fenerbahçe, Ospina'nın peşinde
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS