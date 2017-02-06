Rıdvan Dilmen: ''Devre arasında ben...''

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in devre arası derbi yorumu;

-49 dakika oynandı, topun oyunda kalmaması açısından Türkiye ve Avrupa rekoru kırılmıştır. Çirkin bir oyun oldu

-Advocaat, %1000 çıkarır Van Persie'yi. En küçük şeyinde atacak hakem Van Persie'yi

-Oğuzhan, Van Persie'ye 'burnun havada' gibi bir hareket yaptı. Ben öyle anladım

-Kırmızı pozisyonunda Van Persie'nin yaptığı faul ve sarı kart var. Eğer tekmeyse, kırmızı vermesi lazım

-Tosic'in bir darbesi gözüküyor, tahrik oldu, vurdu

-Saat tutun, devre 15 dakika sürmez, en az 20 dakika sürer. İçeride olaylar var çünkü

- Şu anda Van Persie duştadır

-Advocaat'ın eğer tecrübesi varsa, ki var, Van Persie'yi çıkartır. Oyunda tutmak, Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır

- Beşiktaş'ta Mitrovic oyuna girer. Talisca çıkar gibi duruyor. Van Persie'yi oyunda tutmak Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır. Advocaat, ikinci yarı Persie'yi çıkarır. "

Rıdvan Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri;

-Öncellikle devrede ben Advocaat, van Persie ve Şener'i çıkartmalı dedim. van Perise ile muhtemelen konuştu ve kimseye dokunmadı. Vodafone Arena'da ilk galibiyeti aldı ve bunu Persie golüyle kazandı. Bizim doğru gördüklerimiz Advocaat'a doğru gelmeyebilir.

-Beşiktaş'ın şanssızlığı kendisine güvenmeyen bir takım ile karşılaştı. Oyuncular gidelim ve kendimizi gösterelim dediler. 99 dakika maç oynandı ama en çok faul yapılan, hakemin yönetmekten çok idare ettiği bir maçı Fenerbahçe kazandı.

-Beşiktaş, Kayserispor maçındaki Fenerbahçe'yi 10 kişi yakalasa dörtlük yapar. Fenerbahçe takımı biz bu kadar kötü değiliz ve lideri burada yeneriz mantığıyla çıktığı maçı kazandı. Kırmızı kart sonrası fiziksel ve taktiksel dengeler değişti. Bugün herhangi bir takımı yense bu kadar etkili olmazdı.

-Çok tuhaf bir maçtı. Hakem çok sakindi. Soyunma odasına gittiğinde muhtemelen ben iyiyim diye düşünecek ama eve gidip baktığında iyi olmadığı görecek. Aslında maçın gidişatına göre Oğuzhan - Alper arasında ve Tosic - Robin van Persie arasında yaşananlara baştan sarı karf gösterse olaylar buralara gelmeyebilirdi.