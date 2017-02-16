Ricardo Quaresma'dan gol sözü

İsrail ekibiyle yapacakları karşılaşmaya kendini özel olarak hazırlayan Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, “Bu turu geçersek UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz. Gerçek gücümüzü sahaya yansıtarak kazanalım” dedi. Quaresma’nın sohbette arkadaşlarına gol sözü verdiği de belirlendi.

Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme yenileyen ve futbol kariyerine siyah-beyazlı kulüpte nokta koymanın hesaplarını yapan Ricardo Quaresma, Hapoel Beer-Sheva maçına kendini özel olarak hazırladı.

Maccabi Tel Aviv’i 5 sezon önce İsrail’de 3-2 yendikleri unutulmaz maçta son dakika golüyle takımını zafere uçuran Portekizli yıldız, Beer-Sheva maçına da büyük önem veriyor. Quaresma’nın, takım arkadaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda Avrupa Ligi’nde son 32 turunu geçmeleri halinde önlerinin açılacağını söylediği belirlendi.

İsrail Ligi’nin son şampiyonu olan ve haftalardır liderlik koltuğunda oturan Beer-Sheva’nın iddia edildiği gibi zayıf bir takım olmadığına vurgu yapan tecrübeli futbolcunun, “İlk maçta elde edeceğimiz sonuç çok önemli. Bu turu geçersek Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz. Gerçek gücümüzü sahaya yansıtarak kazanalım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Hedefte Bobo var

Beş yıl aradan sonra İsrail deplasmanında forma giyecek olan Quaresma’nın, takım arkadaşlarına gol sözü verdiği de ifade edildi. Beşiktaş forması altında Avrupa kupalarında 11 golü bulunan Portekizli futbolcu bugün ağları sallarsa 12 gollü Bobo’yu yakalayacak. Başarılı futbolcunun esas hedefinin ise 14 golle Beşiktaş’ın Avrupa’daki en golcü ismi olan Oktay Derelioğlu’nu yakalamak olduğu belirtildi. Derelioğlu ile arasında sadece 3 gol kalan Q7’nin efsaneler arasına adını yazdırmanın planlarını yaptığı kaydedildi.

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