Reina'daki saldırıya spor camiasından tepki

İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrası spor camiası yaşanan olayı kınadı. Federasyonların ve spor kulüplerinin internet siteleri üzerinden yaptıkları kınama mesajları şu şekilde
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde kalleşçe düzenlenen terör saldırısında çok sayıda vatandaşımızın ve bir polisimizin hayatını kaybettiğini, yine çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni bir yıla girerken ülkemizde korku iklimi yaratmayı, milli birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedefleyen bu hain saldırılara karşı milletçe dik duruşumuzu sürdüreceğimize olan inancımızı koruyoruz. Hain saldırıları bir kez daha nefretle kınarken, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile polis memuruna Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2017 yılının ilk saatlerinde bu gece, Ortaköy'de bir gece kulübünde, silahlı saldırı gerçekleştiğini, ilk resmi açıklamaya göre 39 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyor; tüm yaralı vatandaşlarımıza ve resmi görevlilere acil şifalar diliyoruz."
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU
Türkiye Voleybol Federasyonu yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu gece (1 Ocak 2017 Pazar) İstanbul Ortaköy'de, bir gece kulübünde gerçekleşen hain silahlı saldırı sonucunda resmi açıklamaya göre 39 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Yaşanan hain terör saldırısını lanetlerken, ulusumuzun birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "2017 yılına girmenin heyecanını paylaşmayı umduğumuz bu gece, Ortaköy'de bir gece kulübünde, silahlı saldırı gerçekleştiğini, ilk resmi açıklamaya göre 35 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyor; tüm yaralı vatandaşlarımıza ve resmi görevlilere acil şifalar diliyoruz."
GALATASARAY
Sarı- kırmızılı kulüpten yapılan açıklma şöyle: "Yeni yıla umutla girmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik Ortaköy'de gerçekleşen hain terör saldırısını lanetliyoruz. Hayata umutla bakan, tek istediği eğlenmek olan yurttaşlarımıza alçakça ve insanlıktan nasibini almamış bir şekilde saldırı olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vahşet sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza en kısa zamanda şifa diliyoruz."
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama: "İstanbul'da bir eğlence mekanındaki silahlı terör saldırısının acısını yaşıyoruz. İlk açıklamalarda 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Askerlerimize, polisimize yapılan saldırıların ardından, sınır ve hainlik tanımayan terör, bu sefer sivil vatandaşlarımıza yönelik olarak kalleşçe bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Devletimiz ile birlikte, milletçe seferber olarak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek terörü yeneceğimize inancımız tamdır. Terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederiz."
TRABZONSPOR
Bordo mavili kulübün internet sayfasında, "Başımız sağolsun" başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bir gece kulübünde yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdırılan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizi derin acıya boğan terörist saldırının fail ya da faillerine gereken en ağır cevabın verileceğine olan inancımız tamdır."
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REİNA'DAKİ SALDIRIYA SPOR CAMİASINDAN TEPKİ
İstanbul'da ilk belirmelerere göre 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası spor camiası yaşanan olayı kınadı.
İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrası spor camiası yaşanan olayı kınadı. Federasyonların ve spor kulüplerinin internet siteleri üzerinden yaptıkları kınama mesajları şu şekilde
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