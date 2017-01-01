Saldırı sırasında Reina'da bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.
BBC Türkçe'ye konuşan ve "Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.
Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Galatasaraylı Bruma kararını verdi ! Kalacak mı gidecek mi ?
Fikret Orman canlı yayında açıkladı: 2 transfer kesin...
Reina'da korku dolu anlar ! "Kız arkadaşım bayıldı, sırtıma alıp..."
Mehmet Topal saldırı anında Reina'da mıydı ? Açıklandı...
Trabzonspor'da yaprak dökümü ! Büyük hayal kırıklığı...
Beşiktaşlı Aras Özbiliz’e yoğun ilgi ! 3 Süper Lig ekibi...
Yasin Öztekin'den kırmızı kart sonrası flaş açıklama !
Özer Hurmacı: Fenerbahçe'de en çok üzüldüğüm an...
Bir ilimize daha stat müjdesi ! Böyle görünecek...
Süper Lig'de şok ! Bir haftalık yönetim istifa etti...
Beşiktaş'a müjde ! Vodafone Arena'da final...
Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti ! Kiralık olarak...
REİNA'DA KORKU DOLU ANLAR
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını anlattı.
Saldırı sırasında Reina'da bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS