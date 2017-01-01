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Reina'da korku dolu anlar

REİNA'DA KORKU DOLU ANLAR

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını anlattı.

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Saldırı sırasında Reina'da bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve "Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.

Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.

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