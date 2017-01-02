Reina saldırısı sonrası ortaya çıktı ! Fenerbahçeli yıldız...

Amerikan Kadın Basketbol Ligi (WNBA)'in ülke dışına geçici transfer yapan oyuncuların güvenliği için yaptığı mobil uygulama Reina'daki saldırı sonrası gündeme geldi.

Ligin partnerlerinden LiveSafe tarafından hazırlanıp transfer olan oyuncuların telefonlarına yüklenen güvenlik platformu uygulamasını 60'tan fazla oyuncu kullanıyor.



WNBA'de sezon tamamlandığında oyuncular genelde boş dönemi Avrupa ve Asya'daki takımlarda oynayarak geçiriyor.



İşte bu oyuncular için hazırlanan uygulamayı Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerde mücadele eden 60'tan kadın basketbolcu kullanıyor.



Şu an Türkiye'de oynayan Fenerbahçeli Jantel Lavender ve Bellona AGÜ'de forma giyen Essence Carson, saldırının olduğu gün Reina'nın yakınındaki Black adlı başka bir gece kulübündeydi. İki oyuncu da bu uygulamayı kullanarak durumlarından WNBA'i haberdar etmişti. Carson saldırının ardından bir tweet atmış ve 'İstanbul'da silahlı terör saldırısı nedeniyle kulüpte sıkışıp kaldık' diye yazmıştı. Daha sonradan sıkışıp kaldık diyerek 'trafiği' kastettiği anlaşıldı.



Saldırı sonrası WNBA Başkanı Lisa Borders bir açıklama yapmış ve öncelikle Türkiye'deki olay nedeniyle yaşadıkları üzüntü belirttikten sonra oyuncularla temasa geçtiklerini belirtmişti.



Borders daha önce verdiği bir röportajda uygulamaya dair bilgiler vermiş 'Bu oyuncularımızı korumak ve kişisel güvenliklerini sağlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir uygulama' derken uygulamanının özelliklerini de şöyle anlatmıştı:



'Birçok özellik ve fonksiyona sahip. Gerçek zamanlı olarak oyuncuların soru ve yardım taleplerine yanıt verilerek, tehlikeli durumlarda oyuncuların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Uygulama oyuncuların güvenlik ekipleriyle doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor. Ayrıca güvenlik ekibine oyuncunun bulunduğu koordinatı tam olarak iletiyor.' (Cnn Türk)