Real Madrid yeni kalecisini buldu

REAL MADRİD YENİ KALECİSİNİ BULDU Real Madrid'in hedefindeki Thibaut Courtois için dev bir kontrat teklifi sunma hazırlığı olduğu iddia edildi. Futbol » İspanya (La Lıga) 01.01.2017 14:36

İspanya Ligi ekibi Real Madrid, gözünü Chelsea'nin kalecisi Thibaut Courtois'ya dikti. Beyaz şimşeklerin 24 yaşındaki Belçikalı file bekçisine yıllık 9 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenildi. İngiliz ekibinin 12 maçlık galibiyet serisine 10 karşılaşmada gol yemeyerek büyük katkıda bulunan Courtois'nin sezon sonunda Real'e transferine kesin gözüyle bakılıyor. AMK Gazetesi 72