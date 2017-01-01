Real Madrid yeni kalecisini buldu

İspanya Ligi ekibi Real Madrid, gözünü Chelsea'nin kalecisi Thibaut Courtois'ya dikti. Beyaz şimşeklerin 24 yaşındaki Belçikalı file bekçisine yıllık 9 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenildi. İngiliz ekibinin 12 maçlık galibiyet serisine 10 karşılaşmada gol yemeyerek büyük katkıda bulunan Courtois'nin sezon sonunda Real'e transferine kesin gözüyle bakılıyor.
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