ANA SAYFA
Real Madrid Napoli'ye acımadı !

REAL MADRİD NAPOLİ'YE ACIMADI !

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, İtalyan ekibi Napoli'yi 3-1 mağlup ederek tur için avantaj elde etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1. maçında Real Madrid ile Napoli karşı karşıya geldi. Karşılaşma Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 1. maçında Real Madrid sahasında Napoli'yi konuk etti. İspanya ekibi Real Madrid, italyan temsilci Napoli'yi evinde 3-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Benzema, 49. dakikada Kross, 53. dakikada da Casemiro kaydetti. Napoli'nin tek golü ise 8. dakikada yıldız golcü İnsigne'den geldi.

Napoli - Real Madrid son 16 turu 2. maçı 7 Mart 2017 tarihinde oynanacak.

91
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray UEFA'lık oluyor !Trabzonspor'da dev operasyon !Vissel Kobe, Podolski'yi açıkladı !
İşte Van Persie gerçekleri !Beşiktaş, Varela'dan vazgeçmiş !''Galatasaray'a şampiyon olmaya geldim''
Riekerink Galatasaray formasını elinin tersi ile ittiTudor Florya'da Sabri'yi görünce...Sneijder'den Tudor açıklaması.
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS