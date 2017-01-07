Real Madrid fişi ilk yarıda çekti!

La Liga'da Real Madrid, Granada'yı konuk etti.



Maça müthiş başlayan Real Madrid henüz 12. dakikada Isco'yla 1-0 öne geçti. 21. dakikada Benzema'yla farkı 2'ye çıkaran Real, Ronaldo'yla 27. dakikada skoru 3-0 yaptı. İlk golün sahibi Isco 31. dakikada bir gol daha atarak takımını soyunma odasında 4-0 önde götürdü.



İkinci yarıda 4-0'ın verdiği rahatlıkla baskısını azalatan Real Madrid 58. dakikada Casemiro'nun attığı golle sahadan 5-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Real Madrid puanını 40'a yükselterek liderliğini devam ettirirken, Grana'da 9 puanda kaldı.