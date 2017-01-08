Real Madrid, Barcelona’nın rekorunu egale etti

İspanya La Liga’nın 17. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Granada’yı konuk etti. 2017’de ilk La Liga maçına çıkan lider, rakibini 19 dakika dağıttı!

12’de Isco, 20. dakikada Benzema, 27. dakikada Ronaldo ve 31. dakikada yine Isco sahneye çıkarak skor Real Madrid lehine 4-0 oldu. Maça noktayı koyan ise 58. dakikada Casemiro oldu: 5-0.

Real Madrid bu sonuçla 40 puana yükselirken, küme düşme hattındaki Granada 9 puanla 19. sırada kaldı.

Zinedine Zidane’nın öğrencileri yenilmezlik serisini 38 maça çıkararak, ezeli rakipleri Barcelona’nın rekorunu egale etti.