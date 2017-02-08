Real Madrid Alex Telles'i izliyor

Portekiz ekibinde çıktığı 30 resmi maçta 1 gol atıp 6 asist yapan futbolcunun adı şimdilerde dev bir takımla anılıyor...
Galatasaray, Roberto Mancini döneminde kadrosuna kattığı Alex Telles'i sezon başında Porto'ya 6.5 milyon euro bedelle satmıştı. Brezilyalı sol bek Portekiz ekibinde gösterdiği performansla hem fiyatını katladı hem de dev kulüplerin transfer listesine girmeyi başardı.
Hafta sonu oynanan Porto-Sporting Lizbon maçında mücadeleye ilk 11 başlayan ve 90 dakika forma giyen Alex Telles'in Real Madrid'in gözlemcileri tarafından izlendiği belirtildi. Galatasaray'a transfer olduğu dönemde de adı Real Madrid'le anılan Brezilyalı sol bekin yakın zamanda milli takıma davet edileceği ifade edilirken bu gelişme ile birlikte piyasa değerinin tavan yapması bekleniyor.
Portekiz basınında yer alan haberlerde Telles'in çok kısa bir süre içerisinde Tite tarafından milli takıma davet edileceği belirtilirken bu gelişmenin oyuncunun Real Madrid'e transfer kapısını açacağı öne sürülüyor.
Hatırlanacağı üzere Porto, Alex Telles'i transfer ettikten sonra sözleşmesine '40 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi koydurmuştu. Brezilyalı futbolcunun transferi için bu rakamın ödenmesi durumunda oyuncu, bedelini yaklaşık 6-7 katına çıkarmış olacak.
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REAL MADRİD ALEX TELLES'İ İZLİYOR
Sezon başında Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan Alex Telles oynadığı futbolla herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Portekiz ekibinde çıktığı 30 resmi maçta 1 gol atıp 6 asist yapan futbolcunun adı şimdilerde dev bir takımla anılıyor...
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