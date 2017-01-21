Raonic ve Pliskova tur atladı

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık, tek erkekler ve kadınlarda 3. tur mücadelesiyle devam etti.

Dünya 3 numarası Raonic ile 25 numaralı seribaşı Fransız Gilles Simon'un mücadelesinde rakibini 6-2, 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenen Kanadalı raket, 4. tura çıktı.



6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils ise Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 4. tura kaldı.



Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, zorlandığı mücadelenin ardından Letonyalı Jelena Ostapenko'yı 4-6, 6-0 ve 10-8'lik setlerle 2-1 mağlup ederek 4. tura adını yazdırdı.



22 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova ise 12 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky 'yı 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.