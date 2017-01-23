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Raonic ve Pliskova çeyrek finalde

RAONİC VE PLİSKOVA ÇEYREK FİNALDE

Avustralya Açık'ta Raonic ve Pliskova çeyrek finale yükseldi

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Kanadalı Milos Raonic, tek kadınlarda ise Çek Karolina Pliskova çeyrek finale adını yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, tek erkekler  ve kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam edildi.
 
Dünya 3 numarası Raonic ile 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto  Bautista Agut mücadelesinde rakibini 7-6, 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen  Kanadalı sporcu, çeyrek finale çıktı.
 
Raonic çeyrek finalde Gael Monfils-Rafael Nadal maçının galibiyle  eşleşecek.
 
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 22 numaralı  seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
 
Pliskova, çeyrek finalde Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yle mücadele  edecek.

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