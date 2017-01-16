Ramazan Civelek Büyükşehir Gaziantepspor'da

Bu kapsamda bir süredir ilgilendikleri orta saha oyuncusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladıklarını belirten Büyükşehir Gaziantepspor Başkanı Toprak, "Ramazan ve kulübüyle anlaştık. Ramazan sezon sonuna kadar kiralık olarak Büyükşehir Gaziantepspor'un başarısı için mücadele edecek." diye konuştu.
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