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Queens Park Rangers Rodallega'yı istiyor

QUEENS PARK RANGERS RODALLEGA'YI İSTİYOR

Akhisar Belediyespor forması giyen Hugo Rodallega, İngiliz basınına göre Queens Park Rangers'ın takibinde...

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Akhisar Belediyespor'da gösterdiği skorer performansla geçtiğimiz transfer dönemlerinde başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple ismi transfer söylentilerine karışan Hugo Rodallega, İngiliz basınının son iddiasına göre İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın transfer listesinde.

Daily Mail'deki habere göre; Akhisar Belediyespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rodallega için teklif yapmaya hazırlanan QPR, gol sorununa son vermek istiyor. Akhisar Belediyespor ile bugüne kadar 53 maça çıkan Rodallega, toplam 25 gole imzasını atmayı başardı. Fulham'dan bedelsiz olarak Süper Lig'in yolunu tutan 31 yaşındaki santrfor transfer olması halinde 24 takımlı Championship'te 24 haftada attığı 24 golle ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda olan QPR'ın gol yükünü sırtlayacak. Rodallega ile Trabzonspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.

Ntvspor

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