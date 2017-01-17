Quaresma’ya ağır fatura yolda

Osmanlıspor maçında oyundan alınan, sahayı terk ederken eldivenlerini teknik direktör Şenol Güneş’in önüne fırlatan Ricardo Quaresma’ya yönetim ceza vermeye hazırlanıyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda yarın önce İcra Kurulu toplanacak olan Beşiktaş’ta daha sonra da yönetim kurulunda Portekizli yıldıza verilecek para cezası görüşülecek.

Quaresma’ya yönetmelik gereği disiplinsiz hareketleri sebebi ile ve bunu benzer davranışları daha önce de yaptığı için 10 bin ile 20 bin Euro para cezası verilmesi bekleniliyor.