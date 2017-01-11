Futbol sezonunun ikinci bölüm hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampı tamamlayan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı. Beşiktaşlı oyuncular, idmanın son bölümünde istasyon koşuları üzerinde durdu.

Sakatlığı henüz geçmeyen Ömer Şişmanoğlu, takımdan yarı koşu yaptı. Bir süre takımla çalışan Necip Uysal, Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic de daha sonra ayrı koşu yaparak günü tamamladılar.

Quaresma'nın talihsizliği

Pas çalışması sırasında Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, küçük bir talihsizlik yaşadı. Takım arkadaşından topu kapmak için koşu yapan Quaresma, saha kenarındaki slalom çubuğuna çarptı. Bu sırada kaşına darbe alan tecrübeli oyuncu, bir süre yüzünü tuttu. Ricardo Quaresma, daha sonra çalışmaya devam etti.

Sonrasında çift kale maç

Takım idmanın ardından bazı oyuncular küçük sahada çift kale maç oynadı. Utku Yuvakuran, Atınç Nukan, Aras Özbiliz, Cenk Tosun ve Kerim Frei'den oluşan turuncu takım; Hüseyin Yılmaz, Quaresma, Anderson Talisca, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup'un yer aldığı yeşil ekibi 8-4 mağlup etti.

Kar yağışının etkileri

İstanbul'daki yoğun kar yağışının etkileri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde de görüldü. Ümraniye'de bir metre kar kalınlığı olurken tesis çalışanları öğle saatlerinden itibaren takımın idmanı için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kardan temizlenen zeminde bozulmalar olduğu görüldü.

Bu arada tesisin önünden geçen yoldaki araçların gürültüsünü engellemek için yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan ses duvarı tamamlanarak hizmete girdi. Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.