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Quaresma'nın istediği kontrat Beşiktaş'ı şok etti

QUARESMA'NIN İSTEDİĞİ KONTRAT BEŞİKTAŞ'I ŞOK ETTİ

Yönetimden gelen kontrat yenileme önerisine olumlu cevap veren Ricardo Quaresma, tek şartını menajeri aracılığıyla iletti.

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1.7 milyon Euro’luk (6.2 milyon TL) yıllık ücreti bulunan Portekizli yıldız, yeni sözleşmesinde Kamerunlu oyuncunun 3.3 milyon Euro’luk (12.2 milyon TL) maaşının aynısının yazmasını istiyor

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ricardo Quaresma’nın ortaya koyduğu başarılı performansla takımına büyük katkı vermesi sonrasında yönetim, kontrat yenileme çalışmalarına başlamıştı.
 
"Aboubakar'dan az olmaz"
 
33 yaşındaki Portekizli oyuncuya 3 yıllık yeni anlaşma öneren Beşiktaş Yönetimi’ne tecrübeli oyuncudan, Çin’den astronomik teklifler gelmesine rağmen, “Evet” yanıtı gelmişti. Q7’nin, ara transfer döneminde yapılması planlanan yeni anlaşma öncesinde yönetime menajeri aracılığıyla maaş talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal’dan bu sezon 1.7 milyon Euro (6.2 milyon TL) kazanan yıldız oyuncunun, “Takımın en çok kazanan futbolcu Aboubakar. Umarım yeni sözleşmemde onun aldığı maaştan daha az bir miktar yazmaz” diyerek yönetime net mesaj gönderdiği bildirildi.
 
Kartal’a maliyeti 22 milyon TL!
 
Beşiktaş’a sezon başında Portekiz ekibi Porto’dan 10 milyon Euro’luk (36.7 milyon TL) satın alma opsiyonuyla kiralanan Aboubakar, Beşiktaş’tan bu sezon 3.3 milyon Euro (12.2 milyon TL) net maaş alıyor. Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu performansla beklenenin altında bir görüntü sergileyen Kamerunlu futbolcu için yönetim, Porto’ya 2.5 milyon Euro (9.1 milyon TL) da kiralama parası ödemişti.

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