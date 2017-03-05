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Quaresma'dan tepki mesajlarına cevap !

QUARESMA'DAN TEPKİ MESAJLARINA CEVAP !

Quaresma, Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken yaptığı hareketler ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken yedek kulübesine uğramadan soyunma odasının yolunu tutan ve bu tavrıyla eleştirilen Ricardo Quaresma'dan açıklama geldi.

Portekizli yıldız oyuncu şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olduğum kişiyi seviyorum. Ben buyum. Futbolu çoğu insandan farklı şekilde yaşıyorum. Kulüpler her zaman oyunculardan önde gelir ama çok az kişi formasını giydiği kulübe benim hissettiğim aşkı hisseder. Herkesi, özellikle beni eleştirenleri kucaklıyorum." ifadelerine yer verdi.

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